Уфа, , 12:02 — REGNUM 50 инфицированных коронавирусом граждан выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По последним данным, всего в регионе выявлено 5171 факт заражения этой инфекцией. При этом за сутки справились с ней 140 человек, а всего победили вирус 2783 человека.

Умерших граждан с COVID-19 не зарегистрировано. Таким образом, в регионе скончались 18 граждан этой болезнью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 29 июня граждане смогут совершать турпоездки и посещать мечети и православные храмы.

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