Москва, , 11:58 — REGNUM В районе поселка Ватутинки в Новой Москве был ликвидирован стихийный продуктовый рынок. Об этом сообщается на официальной странице Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Земельный участок предназначался под строительство городка. Однако вместо этого на данной территории были самовольно установлены торговые павильоны.

«Земля под размещение торговой площадки и строительства торговых объектов не предоставлялась. Павильоны были построены без оформления разрешительной документации и обладали признаками самовольной застройки. Приняты меры по освобождению участка», — сказал начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

На данный момент незаконный объект торговли ликвидирован. Предполагается, что в будущем на данной территории будет размещаться межрегиональная ярмарка во время проведения праздников и фестивалей.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Москвы проиграло спор о сносе постройки «Мосгаза»