Воронеж, , 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. По официальной версии, юноша покончил с собой, однако родственники в это не верят — тело Дмитрия было сильно изуродовано, и просят объективного расследования.

«От ужаса долго не могли прийти в себя даже офицеры. Тело моего сына было изрезано, на левой и правой руках не хватало частей большой площади. Мы увидели ссадины на животе, на ягодице, кровоподтёки на колене, травмы головы, отсутствие гортани, был повреждён пах», — рассказала приёмная мать погибшего юноши Ирина Самедова «Вести Воронеж».

Известно, что Дмитрий был призван из Иркутской области в город Клинцы Брянской области в октябре 2019 года — его взяли на службу с высшим показателем здоровья, категорией годности «А». Он служил в должности регулировщика-радиотелефониста, командир части был им доволен. Однако 15 марта 2020 года воинскую часть, где служил Дмитрий, отправили в Воронеж для репетиций и участия в параде Победы. 2 апреля родным сообщили о побеге его из части, а 6 апреля — о самоубийстве. Причиной смерти эксперт назвал асфиксию, в экспертизе описаны множественные ссадины и кровоподтёки, полученные при жизни.

«Дима закрывал лицо от ударов, губы искусаны, гортань и часть кожи на шее отсутствовали, на шее ожог от окурка, отбитый пах, на левой голени не хватало вены, борозды от верёвки видно не было», — рассказала Ирина Самедова.

«При этом мне сказали, что порезы от колючей проволоки, кровоподтёки от ударов тела о что-то твёрдое, а отсутствие частей кожи — необходимостью взять пробы для судмедэкспертизы», — добавила женщина.

«Я проводила здорового ребёнка в армию отдать долг Родине и получила изуродованный «груз 200». Получается — отдала на растерзание», — говорит Самедова.

Расследованием дела в настоящее время занимаются следственные органы. По заверениям родственников, у Дмитрия не было поводов покончить с собой. В материалах следствия, по данным «Вести Воронеж», есть информация о том, что накануне побега юношу якобы заподозрили в краже денег с карты сослуживца, а офицеры объяснили его побег положительным тестом на наркотики, однако вскрытие наличия наркотических веществ или алкоголя в организме не показало.