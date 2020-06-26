Киев, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в ВСУ выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщило 26 июня командование Медицинских сил ВСУ.

По последним данным, в данный момент COVID-19 болеют 153 силовика. Всего за время пандемии выздоровело 294 украинских военных, скончались пять человек.

Напомним, всего за минувшие сутки на Украине выявили более 1 тыс. новых случаев заражения. За время пандемии на Украине зафиксировали более 41 тыс. случаев заражения.

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