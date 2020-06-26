Москва, , 11:52 — REGNUM Электронное голосование — это и не хорошо, и не плохо, это данность. Мир развивается и в будущем слово будет за электронным голосованием, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

«То, что произошло 25 июня при голосовании по Конституции РФ с журналистом «Дождя» Павлом Лобковым, которому удалось проголосовать дважды, то считаю, что без человеческого фактора тут не обошлось — проголосовать два раза невозможно. Этот фактор присутствовал.

Процедура голосования чётко прописана. Если члены участковой избирательной комиссии (УИК) поступили как положено, согласно порядку голосования, всё было бы нормально. Это первое.

Второе. Списки потом всё равно сверяются — бумажные списки на участках со списками при электронном голосовании. Все они проходят сверку. Сейчас Мосгоризбирком принял решение вручную перепроверить списки уже проголосовавших граждан, чтобы не было задвоения.

Третье. За двойное голосование есть прописанная мера наказания. Если это сделано Лобковым или членами УИК сознательно, то за это нужно обязательно наказать.

Голосование по поправкам к Конституции РФ — это не игрушки, это волеизъявление граждан. К этому нужно относиться серьезно.

Но то, что процедура электронного голосования будет развиваться и внедряться, в этом нет сомнений. При этом, конечно, нужна защита, нужны гарантии гражданам, что невозможны случаи фальсификации. Над этим надо продолжить работать.

Если говорить об анонимности при электронном голосовании, то процедура устроена таким образом, что анонимность голосующего сохраняется. Есть два блока (ящика) голосования, куда идут разные потоки. В один блок идут данные гражданина, что он был и проголосовал. Во второй блок идет его решение — за или против. Два эти блока друг с другом не связаны.

Вскрыть электронную базу голосования сложно. Чтобы её вскрыть нужно пять ключей, а они находятся у разных людей, они опечатаны в специальные пакеты, они хранятся у человека, которого посчитали достойным, в банковской ячейке. Открыто посмотреть и свести воедино все пять ключей нельзя.

Когда, условно говоря, электронный листочек упал в одну, и в другую урну, всё перемешалось и уже непонятно, кто за что проголосовал. Меры предосторожности предусмотрены. То есть электронное голосование надежно и можно смело голосовать — просто, быстро и удобно.

На сегодняшний день в Москве электронная явка на голосовании по Конституции составляет 50%. Этого говорит об большом удобстве голосования онлайн. Можно голосовать и днем, и ночью, в любое удобное для человека время», — высказал свое мнение Александр Точенов.

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