Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В администрации Санкт-Петербурга рассказали, как в медицинских учреждениях будет оказываться плановая медицинская помощь после снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Об этом 26 июня сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, курирующего городскон здравоохранение.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 25 июня возобновлено оказание плановой медицинской помощи в стационарных условиях, за исключением учреждений, в которых оказывают помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.

По новым правилам, не ранее, чем за семь дней до плановой госпитализации, пациентов будут проверять на COVID-19. Помимо этого, при поступлении в стационар для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме пациента будет осматривать терапевт или педиатр.

«При выявлении у госпитализируемого признаков ОРВИ будет обеспечено проведение рентгенографического исследования легких или компьютерной томографии, а также взятие мазков на наличие коронавируса. Допускается применение экспресс-тестов», — отметили в аппарате вице-губернатора.

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Как известно, с 25 июня в Петербурге снят запрет на диспансеризацию и вакцинацию взрослого населения, на оказание плановой медицинской помощи, в том числе стоматологической, в амбулаторных условиях.

«При этом в поликлиниках организован отдельный прием больных с признаками ОРВИ. Обеспечено разделение потоков пациентов на профилактические осмотры и диспансеризацию, а также с лечебно-диагностической целью», — подчеркнули в Смольном.

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