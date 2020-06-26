Йошкар-Ола, , 11:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 июня выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 2849 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Всего в республике выписаны по выздоровлению 2811 человек, за минувшие сутки никто не выздоровел. Доля уже перенесших заболевание от общего числа носителей коронавируса в республике снизилась до 98,6%. 22 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за последние сутки умер один житель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июня в регионе оставалось лишь восемь носителей коронавируса. Доля выздоровевших составляла 99,7%. При этом, по данным регионального минздрава, только в стационарах республики лечение получали 253 человека с подтверждённым заражением коронавирусом.

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