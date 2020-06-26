Цхинвал, , 12:25 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии 25 июня рассмотрели коллективное обращение предпринимателей с жалобой на чрезмерную строгость со стороны комитета экологического, технологического и строительного надзора (Технадзор) республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Предпринимателям выписано много постановлений с огромными штрафами. Среди них есть предприниматель, на которого был наложен штраф в размере 350 тысяч рублей», — выступил на заседании парламентского комитета по промышленности его председатель Алан Алборов.

Он отметил, что подобные штрафы для многих предпринимателей республики являются «неподъемными». Также Алборов называл многие требования надзорного ведомства «невыполнимыми». По мнению депутата, предприниматели не могут обеспечить свои предприятия лицензированным экологом, электриком и газовиком.

Сообщается, что ему возразил глава технадзора Таймураз Кулухов. Он отметил, что в республике возможно получить лицензию на эколога после двухнедельного обучения. Также в республики есть сертифицированные электрики и газовики.

По итогам заседания депутаты рекомендовали технадзору ослабить требования и не доводить штрафами предпринимателей до разорения.