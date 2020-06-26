Москва, , 11:50 — REGNUM Режиссер Кирилл Серебренников осуществлял общее руководство группой, которая расхитила выделенные государством деньги. Об этом заявила 26 июня судья Олеся Менделеева в Мещанском суде Москвы.

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», — приводит слова судьи РИА Новости.

Судья отметила, что преступная группа Серебренникова была устойчивой и организованной, имела стабильный состав участников, между которыми при совершении преступления были чётко распределены роли. Государству в результате преступлений был нанесён особо крупный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня суд оглашает приговор по делу театральной «Седьмой студии».

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