Красноярск, , 11:42 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 26 июня коронавирус выявлен у 8331 человека, в том числе 149 случаев заражения подтверждено за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

3401 человек вылечился, в том числе 93 за сутки.

За последние сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших — 107.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях.

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