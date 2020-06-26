Таллин, , 11:45 — REGNUM Общее число выявленных в Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на три и стало составлять 1 986. Об этом 26 июня сообщил департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1986 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа число летальных исходов от COVID-19 в стране не изменилось и по-прежнему составляет 69.

При этом указывается, что 1 797 пациентов в стране на сегодняшний день вылечились от нового заболевания и что за все время пандемии в республике было проведено свыше 104 тысяч тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ираке за сутки выявили 2437 случаев заражения коронавирусом.