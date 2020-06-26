Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели ещё 304 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июня.

«За весь период на Дону выздоровели уже 5 тыс. 82 заболевших, в том числе за последние сутки — 304 человека», — уточнили власти.

ИА REGNUM отмечает, что за последние сутки в Ростовской области подтверждён 121 случай заражения коронавирусной инфекции. Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 9 тыс. 195 человек. Скончались 105 жителей региона.

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