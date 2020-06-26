Саранск, , 11:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 июня выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 3240 случаев, сообщает оперативный штаб России.

За последние сутки выписаны 54 человека, всего выздоровело после заражения коронавирусом 2083 жителя Мордовии, таким образом уже выздоровели более 62,4% от общего числа носителей коронавируса. 25 человек скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний, за минувшие сутки умер один житель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии завод «Биохимик» готов начать масштабное производство препарата «Арепливир», который Минздрав России одобрил для лечения коронавирусной инфекции. Мощности предприятия позволяют выпускать до 1 млн упаковок препарата в месяц, что сможет покрыть все потребности российских медицинских учреждений в данном препарате.

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