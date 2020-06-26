Омск, , 11:37 — REGNUM За сутки в Омской области выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, в том числе 48 — в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в областном оперштабе.

Всего в регионе по состоянию на 26 июня коронавирус выявлен у 3297 человек. 1706 человек выздоровели, в том числе 64 — за последние сутки.

В Омской области проведено 186 652 анализа на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались 29 пациентов с коронавирусом.

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