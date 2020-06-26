Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM В Нижегородской области объявили конкурс на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Главные требования — эскиз должен быть авторским, оригинальным, выполненным специально для конкурса; талисман должен быть связан с визуальными или смысловыми отличительными чертами Нижнего Новгорода.

Это может быть история и её ключевые события, архитектура или культура, ландшафты или народные промыслы, городские легенды или известные персонажи. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его до 14 июля в сообществе или на личной странице ВКонтакте с хештегом #vktalents_nizhny800.

Известные нижегородцы, которые вошли в состав жюри, выберут трёх финалистов. Талисман выберут сами жители города, итоги подведут 15 августа. Победители получат памятные призы и билеты на главное празднование 800-летия Нижнего Новгорода.