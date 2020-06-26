Ломоносов, Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Общественный «Список памяти» врачей и медицинских работников Петербурга и Ленобласти, ушедших из жизни в эпоху пандемии, увеличился на еще одно имя — не стало врача-эндокринолога частной клиники в Ломоносове. Об этом 26 июня сообщили активисты, ведущие неофициальный подсчет погибших от COVID-19 врачей и медработников в городе и области.

Как стало известно в пятницу, от COVID-19 скоропостижно скончалась 60-летний врач-эндокринолог медицинского центра «Здоровье для всех» города Ломоносов Галина Пахмутова. Она стала 53-й жертвой в петербургской части «Списка памяти».

Отметим, всего в «Списке памяти» Санкт-Петербурга и Ленинградской области насчитывается 64 фамилии — врачи, медсестры, санитарки и другой персонал больниц, госпиталей, роддомов и прочих медучреждений обоих регионов, которые умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19, или от других болезней на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, данные списка пополняются за счет сообщений, поступающих от родственников и коллег умерших. Власти официально признали связанными с COVID менее трети из общего списка смертей.

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