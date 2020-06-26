Пятигорск, Ставропольский край, , 12:19 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по данным на 10:45 мск 26 июня достигло 28 864. За минувшие сутки в округе инфекция выявлена у 353 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Антилидером по числу фактов заражения коронавирусом в СКФО остается Дагестан. В республике с начала пандемии выявлен 7561 носитель инфекции, 73 из них — за последние сутки. В Кабардино Балкария зафиксирован 4791 случай заражения (+65 за сутки), далее следуют Ставропольский край — 4771 (+76), Северная Осетия — 3910 (+27), Карачаево-Черкесия — 3221 (+72), Ингушетия — 2946 (+30) и Чечни — 1664 (+10).

За последние 24 часа на Северном Кавказе вылечились 307 пациентов с COVID-19, больше всего в Кабардино-Балкарии и Ставрополье — 92 и 87 соответственно. Всего с начала пандемии в округе выздоровели 19 456 человек с подтвержденным диагнозом, или около 67,4% от общего числа людей, заразившихся коронавирусом.

К настоящему времени в СКФО скончались 673 пациента с COVID-19. За минувшие сутки в округе зарегистрировано шесть летальных исходов: три в Дагестане, по одному в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Северной Осетии.