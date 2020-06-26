Москва, , 11:38 — REGNUM Концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере в Москве весной 2020 года стала ниже, чем в аналогичный период 2019 года. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Весной этого года благодаря самоизоляции, которая повлияла на количество автомобилей на дорогах, воздух в Москве стал чище. «Было зафиксировано общее снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха на всех типах городских территорий. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных вблизи автотрасс, на жилых и смешанных территориях, концентрации основных загрязняющих веществ оказались до 60% ниже, нежели в аналогичный период 2019 года», — сказали в департаменте.

Концентрация оксида углерода в жилых кварталах концентрации оксида углерода снизилась в 1,4 раза, диоксида азота стало меньше в 1,8 раза, диоксида серы — в 2,1 раза, оксида азота — в 2,2 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,6 раза.

Также в столице снизились выбросы от объектов теплоэнергетики. Снижение составило 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В целом по городу концентрации оксида углерода оказались ниже на 12%, диоксида азота — на 30%, оксида азота — на 25% и диоксида серы — на 36%. Стоит отметить, что, как и в аналогичный период 2019 года, средние концентрации за весну 2020 года в целом по городу не превысили установленных нормативов и составили: оксид углерода — 0,1 ПДКсс, диоксид азота — 0,7 ПДКсс, оксид азота — 0,2 ПДКсс, диоксид серы — 0,06 ПДКсс», — добавили в пресс-службе.