Джакарта, , 11:30 — REGNUM Королеву красоты из Новой Зеландии Даймонд Ланги осудили тысячи индонезийских пользователей социальных сетей за поддержку независимости провинции Западное Папуа в Индонезии, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что на страницах в Facebook и Instagram Даймонд Ланги выложила пост с хештегом #FreeWestPapua и видео, показывающее дискриминацию, с которой жители Папуа сталкивались годами.

«Я хочу привлечь внимание к тому, что происходит в Западном Папуа, особенно сейчас, учитывая движение Black Lives Matter», — заявила королева красоты из Новой Зеландии, родившаяся в Окленде, Тонга.

«Я прошу мисс Индонезию (Фредерика Алексис Кулл), с которой я познакомилась в прошлом году в США во время конкурса Мисс Вселенная, поговорить с президентом ее страны (Джоко Видодо) об освобождении семи активистов, признанных виновными в измене за протест против расизма», — заявила Даймонд Ланги.

По словам королевы красоты, после публикации этого поста в Instagram её завалили суровыми комментариями. Около 10 000 комментариев в день. Пользователи также, по её словам, начали издеваться над её семьей, близкими друзьями и даже организациями, с которыми она работает.

Напоминаем, что сепаратистское движение в провинции Западное Папуа в Индонезии требуют независимости и ведет повстанческую войну против правительства Индонезии.