Москва, , 11:31 — REGNUM За последние сутки на территории России от COVID-19 скончались ещё 176 пациентов. Об этом 26 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, в связи с этим общее число летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 8 781.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 6 800 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 620 794.

При этом отмечается, что за истекшие 24 часа ещё 8 988 пациентов в России вылечились от COVID-19 и потому общее число выздоровевших стало 384 152.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более половины жителей России предпочли посвятить личностному росту и расширению кругозора время, освободившееся в период безопасного поведения в связи с пандемией.