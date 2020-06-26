Владимир, 26 июня 2020, 11:27 — REGNUM Во Владимирской области в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района с 26 июня отменили карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Соответствующий указ 25 июня подписал губернатор Владимир Сипягин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в двух посёлках в Гусь-Хрустальном районе — Золотково и Мезиновском — из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу с 8 мая был введён карантин. В Мезиновском его отменили 19 июня.
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