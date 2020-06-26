Москва, , 11:27 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах семьям с детьми до 16 лет.

Согласно документу, денежные средства в размере 10 тыс. рублей будут автоматически начислены тем, кто получил помощь в июне. Кто пока не успел оформить заявление, смогут это сделать до 1 октября. При этом выплаты за июнь и июль будут начислены единой суммой.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ дополнительно направит из резервного фонда на детские выплаты более 270 млрд рублей.