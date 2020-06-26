Москва, , 11:32 — REGNUM Режиссёр Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Такое решение вынес 26 июня Мещанский суд Москвы, передаёт RT.

Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Назначенное режиссёру наказание будет объявлено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 июня в Мещанском суде было назначено оглашение приговора Серебренникову по делу «Седьмой студии». Следствие полагает, что Серебренников и другие фигуранты дела расхитили бюджетные средства.

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