Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM В Нижегородской области выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 16 624 случаев, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента полностью выздоровели 9944 нижегородца, за сутки выписаны 378 человек. Данные по выписке требуют уточнения в областном штабе по борьбе с COVID-19. Доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса в регионе превысила 59,8%. 215 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались трое жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 26 июня выявили 976 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 69 153 случаев. Таким образом, более 24% случаев заражения коронавирусом в Поволжье приходятся на Нижегородскую область.

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