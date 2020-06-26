Пермь, 26 июня 2020, 11:21 — REGNUM Пермь получит 111 новых низкопольных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Закупку проведут «Государственная транспортная лизинговая компания» и Государственная корпорация развития. На паритетных началах они приобретут автобусы марки ЛиАЗ. Объём инвестиций составит почти 1,5 млрд рублей.
Городские перевозчики получат технику в лизинг. Отметим, 55 автобусов ЛиАЗ-529 265 к настоящему времени поступили в Пермь. А 56 автобусов марки ЛиАЗ-529 267 поступят к середине июля.