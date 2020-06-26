Ульяновск, , 11:21 — REGNUM В Ульяновской области выявлены ещё 110 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 26 июня (10:35 мск), в региона с начала пандемии официально подтверждено 5352 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 110.

Переболели COVID-19 в Ульяновской области 2710 человек, из них за последние сутки выписался 51 пациент. Продолжают лечение 2607 человек.

Новых летальных исходов нет, всего скончались 35 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область по числу выявленных случаев заражения коронавирусом занимает третье место: антилидерами являются Нижегородская и Саратовская области, где подтверждено соответственно 16 624 и 6003 случая заражения коронавирусом.