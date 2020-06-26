Биробиджан, , 11:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал 26 июня по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Ростислава Гольдштейна на пост врио губернатора ЕАО был назначен указом президент РФ Владимира Путина 12 декабря 2019 года. Весной 2020 года он получил постоянную прописку в Биробиджане. Поэтому Гольдштейн голосовал по месту проживания, на избирательном участке № 9.

Свой гражданский долг выполнили и председатель Законодательного собрания ЕАО Любовь Павлова, и мэр Биробиджана Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО 25 июня по состоянию на 14:00 в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 4,6% избирателей. В регионе проголосовали 5774 человека из 125 400 зарегистрированных избирателей.