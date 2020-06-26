Москва, , 11:19 — REGNUM Вывозной авиарейс Нур-Султан — Москва доставил домой 55 граждан России, написали 26 июня в посольстве Казахстана в Москве на странице в Facebook.

В посольстве уточнили, что рейс выполнила авиакомпания SCAT. Кроме того, содействие в организации вылета оказали сотрудники казахстанского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что отношения между Москвой и Нур-Султаном во время пандемии показали пример образцового стратегического взаимодействия.

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