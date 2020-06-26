Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё пять пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 26 июня.

В стационарах от COVID-19 скончались пять жителей Ростовской области: трое мужчин в возрасте 65, 68 и 80 лет и две женщины в возрасте 80 и 83 лет. У всех имелись хронические заболевания.

Таким образом, за весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 105 человек.

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