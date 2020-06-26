Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Несовершеннолетнего подростка в Грузии 26 июня задержали по делу о гибели 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на адвоката задержанного Георгия Гелхаури.

«Утром мне позвонил следователь и сказал, что мой подзащитный задержан в соответствии со статьями 225 и 143 УК, что подразумевает насилие, участие в нем, сопровождаемое погромом, применением оружия, сопротивлением представителю власти, его также обвиняют в незаконном лишении свободы», — рассказал адвокат журналистам.

Он подчеркнул, что его клиент на участвовал в предъявленных ему преступлениях, а также не был стороной конфликта. Гелхаури также рассказал, что ранее у его подзащитного были взяты образцы ДНК и сняты отпечатки пальцев.

Напомним, тело Шакарашвили было обнаружено 22 июня со следами от ударов тупым предметом. Он пропал в ночь с 18 на 19 июня. Перед этим у него был конфликт на вечернике. По делу задержаны 17 человек.

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