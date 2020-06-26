Багдад, , 11:18 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 2437 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет порядка 39 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 тыс. 437 человек. За сутки умерли 107 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 9 млн 609 тыс. человек.