Краснодар, , 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе. Самому младщему из новых пациентов полтора года, самому старшему — 88 лет.

«В Краснодаре зафиксировано 16 новых случаев, в Сочи — 13. Шесть человек выявлено в Красноармейском, по пять — в Апшеронском и Гулькевичском, четыре — в Ейском районах. По два заразившихся в Белореченском и Кавказском районах. По одному — в Армавире, Кущевском, Калининском, Отрадненском, Крымском, Тихорецком и Павловском районах. Среди заболевших 37 женщин и 23 мужчины. В их числе девять детей», — сообщили в оперативном штабе.

В общей сложности на территории Краснодарского края подтверждено 5743 случая заражения. 4511 пациентов — 78% от общего числа носителей — уже выздоровели и выписаны.

15 пациентов на данный момент остаются в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё два человека находятся на ЭКМО.

Всего за период пандемии в краснодарских больницах умер 71 человек с положительным тестом на коронавирус.