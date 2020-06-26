Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области подтвердили информацию о новых 193 случаях выявления коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Вирус SARS-CoV-2 выявили у жителей Алапаевского района, Артемовска, Екатеринбурга (+ 163 случая), Первоуральска, Ревды, Ивделя, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысерти, Туринска, Шали.

Теперь в регионе подтверждена информация о 11 877 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим повышенной готовности по коронавирусу по 29 июня 2020 года.

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