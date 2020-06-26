Чебоксары, , 11:12 — REGNUM В Чувашии выявлены ещё 58 носителей коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По данным на 26 июня (10:35 мск), в республике с начала пандемии официально подтверждено 4860 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58.

Переболели COVID-19 в Чувашии 2807 человек, из них за последние сутки выписались 40 пациентов. Продолжают лечение 2025 человек.

Кроме того, в республике зарегистрировано три новых летальных исхода, всего во время пандемии умерли 28 пациентов.

Отметим, накануне в Алатыре еще 100 защитных комбинезонов поступили в Алатырскую районную больницу, их передал индивидуальный предприниматель из Чебоксар. 25 июня средства защиты были переданы главному врачу больницы Юрию Боголюбову.