Казань, , 11:16 — REGNUM В Татарии на 26 июня коронавирус подтвердился всего у 4390 человек, за сутки положительные тесты получили ещё 40 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента наблюдения от коронавирусной инфекции излечились 3684 человека (за сутки 23 пациента), скончались 14 человек, один за последние 24 часа.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 18 человек, 22 — получают помощь на дому. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет и от 50 до 60 лет — по 10 человек соответственно. Из числа новых зараженных — 19 человек проживают в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии подтвердилась смерть еще одного пациента с диагнозом COVID-19.

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