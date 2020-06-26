Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Единый городской выпускной «Время первых. Новая история» в Новосибирске пройдёт онлайн. Он состоится завтра, 27 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В течение нескольких часов ребят, их родителей и педагогов ждут поздравления, сюрпризы, музыка, прямые эфиры, онлайн челленджи и различные конкурсы с подарками», — рассказали в мэрии города.

Трансляция выпускного будет вестись на странице департамента образования в социальной сети «ВКонтакте», YouTube-канале департамента образования.