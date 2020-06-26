Махачкала, , 11:32 — REGNUM Власти Дагестана направят 140 млн рублей на реализацию программы «Земский учитель» в 2020 году. Из них более 80 млн рублей субъект получил из федерального бюджета, сообщил глава региона Владимир Васильев в своем выступлении на сессии Народного собрания (парламента) республики.

Напомним, в 2019 году Дагестан выступил пилотным регионом в реализации программы «Земский учитель», в рамках которой педагоги не старше 50 лет могут отработать не менее пяти лет в селах и малых городах России и получить за это единовременное пособие в размере 1 млн рублей. В прошлом году в Дагестане по данной программе в школы глубинки устроились работать 50 учителей-предметников.

«В прошлом году было выделено 50 млн рублей. Сегодня мы уже выделяем 140 млн рублей, потому что федеральный бюджет откликнулся, и нам выделили свыше 80 млн рублей», — сказал Васильев и заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В Дагестане также реализуется программа «Земский доктор» для устранения кадрового дефицита медицинских работников. По ней в республике в 2017—2019 годы, по данным властей, трудоустроен 671 врач.