Петропавловск-Камчатский, , 11:12 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов потребовал прекратить добычу золота на реке Быстрой, поскольку это наносит непоправимый вред экологии региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

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Природоохранная прокуратура Камчатки выявила нарушения в деятельности ООО «Дальстрой», начавшего добычу золота на реке Быстрая. Об этом заявили на заседании экологического совета при губернаторе.

Тщательный анализ деятельности компании, которая ведёт подготовку в разработке рассыпного золота, уже выявил целый ряд нарушений. Природоохранная прокуратура продолжает там работать, материалы будут передаваться в суд. Нам нужно исходить из приоритета охраны природы и прекратить добычу золота в подобных местах. Законом предусмотрены процедуры, которые сейчас используются в полном объёме», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке жители разослали в СМИ видео, где видно, как тяжелая техника золотодобытчиков уничтожает уникальный лес в районе реки Быстрая. Это место является точкой остановки на маршрутах 90% туристических групп, там обитают медведи, лоси и выдры. Теперь на этом месте появился безобразный карьер вместо кедровников и березовых рощ.