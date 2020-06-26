Пенза, , 11:13 — REGNUM В Пензенской области 26 июня подтвердился 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии носителями коронавируса числятся 4664 жителя региона. Выздоровели после заражения 4239 человек, за сутки — 139 пациентов. Скончались с начала пандемии 38 человек, за сутки — одна женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 25 июня общее число подтвержденных заражений коронавирусом составляло 68 177 случаев.

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