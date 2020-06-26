Вашингтон, , 11:14 — REGNUM Монумент президенту США Аврааму Линкольну, на котором рядом со стоящим Линкольном располагается коленопреклоненный афроамериканец и который расположен в парке Вашингтона, огражден сотрудниками правоохранительных органов из-за призывов протестующих к сносу памятника. Об этом 26 июня сообщает газета The Washington Post.

По информации газеты, вечером 25 и 26 июня участвующие в протестах против расовой дискриминации в США планировали собраться возле памятника.

При этом было непонятно, хотели ли участники протестных акций проводить митинг возле статуи, или они хотели её снести.

Также известно, что критики монумента заявляют, что коленопреклоненный перед Линкольном, показывающим ему Прокламацию об освобождении рабов, афроамериканец оскорбляет достоинство афроамериканского населения США, показывая, что они не внесли в освобождение от рабства свой активный вклад.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 25 июня муниципальные власти города Чарлстон (штат Южная Каролина) провели демонтаж памятника седьмому вице-президенту США Джону Кэлхуну, который занимал данный пост с 1825 по 1832 год.