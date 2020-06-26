Благовещенск, , 11:07 — REGNUM Оперативный штаб Амурской области принял решение смягчить некоторые ограничительные меры, введённые для недопущения распространения коронавирусной инфекции. В частности, родственникам молодожёнов разрешили присутствовать при регистрации брака, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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«Ситуация тяжёлая. При этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 — это снижение по сравнению с прошлой неделей», — прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Власти региона приняли решение открыть для посещения музеи, но в них должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора.

При регистрации браков разрешили присутствовать родственникам, но не более 10 человек.

Учреждениям общественного питания, работающим на открытом воздухе, разрешено приступить к обслуживанию пациентов в Благовещенске с 10 июля. Мэрии города поручено вести жёсткий контроль соблюдения мер санитарной безопасности в таких учреждениях.

«Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация будет меняться к лучшему и мы позволим себе дополнительно снимать ограничения с тех видов бизнеса, которые на сегодняшний день закрыты», — добавил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с 27 июня разрешат работать летним кафе, верандам и террасам с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.