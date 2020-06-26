Москва, , 11:19 — REGNUM Режим самоизоляции и подготовка к ЕГЭ не пройдёт для будущих студентов бесследно. Об этом 26 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению министра, трудности, с которым выпало столкнуться абитуриентом воспитали в них стойкость.

«Мне кажется, студенты 2020 года будут закалёнными», — заявил Фальков.

В то же время у абитуриентов будет больше возможностей, ведь в 2020 году количество бюджетных мест в вузах будет увеличено.

Читайте ранее в этом сюжете: В России хотят ввести ежегодный «летний праздник студенчества»