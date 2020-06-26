Владимир, , 11:03 — REGNUM Во Владимирской области 26 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них девять случаев выявлено в Вязниках, восемь — в Гусь-Хрустальном, семь — во Владимире, шесть — в Собинке, по пять — в Коврове и Петушках, четыре — в Юрьеве-Польском, три — в Селиваново, два — в Муроме, по одному — в Гороховце и Суздале.

Всего в области зарегистрировано 4160 носителей вируса: 794 — во Владимире, 658 — в Гусь-Хрустальном, 504 — в Петушках, 366 — в Муроме, 334 — в Александрове, 297 — в Коврове, 242 — в Собинке, 175 — в Юрьеве-Польском, 158 — в Вязниках, 137 — в Кольчугино, 116 — в Судогде, 103 — в Киржаче, 79 — в Меленках, 71 — в Суздале, 52 — в Камешково, 31 — в Радужном, 29 — в Красной Горбатке, 14 — в Гороховце.

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