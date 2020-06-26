Уфа, , 11:04 — REGNUM Монумент «В память о жертвах Холокоста и воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны» открыли в Уфе. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественное открытие монумента высотой 3,5 метра прошло 25 июня на территории Еврейского национального культурного центра.

Памятник состоит из трёх колонн, выполненных из камня, увенчанных разбитым семирожковым еврейским подсвечником, который стилизован под вечный огонь памяти. Автором монумента является художник Александр Позин из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что мемориал был построен на средства еврейской общины Башкирии. В настоящее время он является единственным в Приволжском федеральном округе памятником жертвам Холокоста.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо передавать молодежи память об этом трагическом событии для того, чтобы предотвратить подобное в будущем.

Сообщается, что участники церемонии открытия памятника зажгли шесть свечей. Таким образом они почтили в память о шести миллионах людей, которые погибли во время Холокоста. А глава республики возложил к монументу цветы.

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