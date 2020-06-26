Курган, 26 июня 2020, 11:00 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи заражения зафиксированы в Кургане, Альменевском, Кетовском, Петуховском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Частоозёрском районах.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 июня зарегистрировано 700 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 369 пациентов, двое пациентов с COVID-19 скончались.