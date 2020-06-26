Москва, , 11:04 — REGNUM Запланированный на 27 июня всероссийский выпускной следовало бы отмечать в последующие годы и сделать традицией. Об этом 26 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Тот выпускной, который состоится, мы хотим, чтобы он стал ежегодным летним праздником студенчества. Пандемия нас разъединила. Мы стали меньше общаться. Идея этого выпускного — это идея объединения всех», — сказал Фальков.

При этом министр выразил надежду, что идея приживётся и станет традицией.

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