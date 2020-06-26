Брянск, , 11:00 — REGNUM Очередной этап операции «Вело» пройдёт в Брянске с 26 по 28 июня. Сотрудники ГИБДД на улицах города проведут разъяснительную работу среди велосипедистов, сообщили 26 июня в пресс-службе отдела ГИБДД Брянска.

Необходимость рейда вызвана увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов: чаще всего граждане не соблюдают правила при повороте налево или продолжают поездку при пересечении пешеходного перехода. В полиции отметили, что чаще всего в аварии стали попадать водители преклонного возраста. Так, 19 июня на улице Ново-Советской автомобиль сбил 81-летнего велосипедиста, который с различными травмами был доставлен в больницу и спустя пять дней скончался.

С начала 2020 года в Брянске зарегистрированы восемь дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.