Брюссель, , 11:02 — REGNUM Представители Европейского бюро поддержки в сфере убежища опубликовали данные, по которым число просителей убежища в странах ЕС в 2019 году выросло на 11%. Об этом 26 июня сообщается в заявлении организации.

По последним данным, всего в 2019 году в странах ЕС запросили убежище 738 425 человек, данный показатель впервые увеличился с 2015 года.

Более половины всех заявок пришлось на такие страны, как Франция, Германия и Испания. Шестой год подряд ФРГ остается лидером по привлекательности для мигрантов.

Напомним, миграционный поток в страны ЕС усилился после начала масштабных внутренних конфликтов на территории Ближнего Востока и Северной Африки. Брюссель предпочитает решать проблему беженцев через договоренность с Турцией о закрытии для мигрантов границ.