Тула, , 10:56 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.

Новые случаи подтверждены у жителей Тулы, Донского, а также 17 районов области.

«159 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19», — добавили в оперштабе.

Всего в Тульской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6382 человек, 5259 человек выздоровели. 93 пациента скончались.