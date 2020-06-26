Москва, , 10:56 — REGNUM В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находятся свыше 302 тыс. человек. Об этом 26 июня сообщили в Роспотребнадзоре.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 302 445 человек», — говорится в сообщении.

Всего было проведено более 18,4 млн тестов на коронавирус.

По данным федерального штаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки 25 июня в России выявили 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев заражения составило 620 794.

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